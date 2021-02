Ουαλία: Η αστυνομία έκανε έφοδο σε κέντρο αισθητικής και οι πελάτες έτρεχαν με τις πετσέτες στο κεφάλι (pic & vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε κέντρο αισθητικής στην Ουαλία, μετά από έφοδο της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους πελάτες να τρέχουν πανικόβλητοι με τις πετσέτες στο κεφάλι.

Το ινστιτούτο είχε παραβιάσει τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του lockdown στην Ουαλία και όταν έφτασε η αστυνομία οι πελάτες και οι πελάτισσες έφυγαν από την έξοδο κινδύνου κακήν κακώς.

Η έφοδος έγινε επειδή το κέντρο αισθητικής παρέμενε ανοιχτό παρά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του lockdown.

Στο «Euphoria Tanning Hair and Beauty», όπως είναι η ονομασία του, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 λιρών.

Beauty salon customers including woman wearing towel with hair dye still on her head flee as it's raided by police https://t.co/UawO1LULwJ

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 28, 2021