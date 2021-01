Μάλωσαν παραολυμπιονίκη χωρίς πόδια επειδή πάρκαρε σε θέση ΑμεΑ (vid)

Η Τζέσικα Λονγκ, Παραολυμπιονίκης του 2016, έγινε viral, μετά από ένα εξοργιστικό περιστατικό. Μια γυναίκα της έκανε παρατήρηση επειδή πάρκαρε σε θέση στάθμευσης για ΑμεΑ.

Η 28χρονη αθλήτρια, που έχει χάσει τα πόδια της κι έχει τεχνητά μέλη, δέχθηκε επίπληξη από μια γυναίκα, η οποία της είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να σταθμεύσει σε πάρκινγκ για ΑμεΑ. «Λοιπόν, συνέβη ξανά», είπε σε βίντεό της στο TikTok, που τώρα έχει γίνει viral. «Στάθμευσα το αυτοκίνητό μου -και ελπίζω να το δει αυτό- και αυτή η γυναίκα είχε το θράσος να με κοιτάξει από πάνω μέχρι κάτω αηδιασμένη που πάρκαρα στο σημείο για ανάπηρους».

Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια. «Λαμβάνω δύο με τέσσερα σχόλια την εβδομάδα, κάνοντας τη συνηθισμένη ρουτίνα μου και σταθμεύοντας σε χώρο για ανάπηρους. Ανθρωποι μού φωνάζουν, μου αφήνουν σημειώματα στο παρμπρίζ, μου χτυπούν το παράθυρο ή να περιμένουν να βγω από το αυτοκίνητο γιατί δεν μπορώ να σταθμεύσω εκεί», αναφέρει.

Η Λονγκ, στη συνέχεια, αναφέρεται στην πιο δυσάρεστη εμπειρία που είχε. «Η χειρότερη εμπειρία μου μέχρι σήμερα ήταν όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που με ακολούθησε από ένα παντοπωλείο σχολίαζε επειδή ήθελαν τη θέση που πήρα και είπαν ότι δεν την χρειάζομαι. Τους εξήγησα ότι έχω δύο τεχνητά μέλη και με αποκάλεσαν ψεύτρα», αποκαλύπτει.

Όπως εξομολογείται, αισθάνεται πληγωμένη κάθε φορά που κάποιος προβαίνει σε τέτοιου είδους σχόλια. «Έχω περάσει περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις από όσες μπορώ να μετρήσω. Ολη μου τη ζωή έπρεπε να προσαρμοστώ. Κάθε μέρα είναι διαφορετική… μερικές ημέρες τα πόδια μου δεν πονούν τόσο άσχημα, αλλά ως επί το πλείστον μου προκαλούν πόνο. Ετσι, όταν σταθμεύω σε μια θέση για ανάπηρους, πραγματικά το χρειάζομαι», αναφέρει.

