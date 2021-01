Δήμαρχος στο Βέλγιο βγήκε σε συνέντευξη χωρίς το παντελόνι του (pic & vid)

Το όνομά του είναι Μπαρτ Ντε Βέβερ και η ιδιότητά του είναι Δήμαρχος της Αμβέρσας στο Βέλγιο. Το μήνυμά του για το νέο έτος έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση, όχι για όσα είπε, αλλά για τον τρόπο που τα είπε.

Ο Ντε Βέβερ κλήθηκε να δώσει συνέντευξη στο ραδιόφωνο και η έλλειψη εικόνας από τα «ερτζιανά» δεν τον σκότισε και πολύ για την εμφάνισή του αφού δεν υπάρχει εικόνα. Ελα όμως που για κακή του τύχη, αυτή προβαλλόταν διαδικτυακά που δεν το είχε υπολογίσει ή πληροφορηθεί...

Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος βγήκε στον "αέρα" όπως ήταν. Όχι απλά ατημέλητος, αλλά χωρίς καν να φορά παντελόνι!

«Φοράτε ένα πολύ ωραίο πουκάμισο, μάλλον το φοράτε ειδικά για εμάς. Αλλά κάτω από αυτό το πουκάμισο, να υποθέσω ότι είστε εκεί με το εσώρουχό σας;» ρώτησε η δημοσιογράφος του Radio 2 Kim Debrie κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, βλέποντας στον καθρέφτη που είχε πίσω του ο Δήμαρχος τι συμβαίνει.

Ο Ντε Βέβερ ξαφνιάστηκε. «Μα πώς είναι δυνατόν να το ξέρετε αυτό» της απάντησε πριν συνειδητοποιήσει ότι βρισκόταν μπροστά σε καθρέφτη και ότι τα γυμνά του πόδια φαίνονταν στην κάμερα. «Δεν το είχα υπολογίσει αυτό. Η χρονιά ξεκινά με μία πολύ ντροπιαστική στιγμή, που θα την θυμάμαι για πολύ καιρό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ήταν φυσικό, ο πολιτικός του αντίπαλος, Ζορζ-Λουί Μπουσέ, δεν έχασε την ευκαιρία να του προσφέρει στο Twitter ένα παντελόνι στα χρώματα της βελγικής σημαίας για να τον πειράξει, καθώς ο Ντε Βέβερ είναι υπέρμαχος της απόσχισης της Φλάνδρας από το Βέλγιο.

