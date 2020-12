Κόκκινος συναγερμός: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Κιλαουέα (vids)

Το 2020 ακόμα και στις... καθυστερήσεις του, δεν λέει να μας αφήσει στην ησυχία μας να χαλαρώσουμε λιγάκι, καθώς όλο και κάποια έκπληξη μας επιφυλάσσει. Φυσικά, όχι ευχάριστη...

Δείτε για παράδειγμα, τι έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Χαβάη. Εκεί λοιπόν εξερράγη ο κρατήρας Χαλεμαούμαου που βρίσκεται στο ηφαίστειο Κιλαουέα, με τις αρχές να εκδίδουν ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους πολίτες να προστατευθούν από την ηφαιστειακή τέφρα.

2020 is wild: Earthquake and volcano erupting tonight on the Big Island of #Hawaii.

Video by Ken Boyer captures the eruption from the Halema’uma’u pit crater of the #Kilauea caldera at Hawaii Volcanoes National Park. pic.twitter.com/aW9Eh0u5C2

— KCazares (@cazarespr) December 21, 2020