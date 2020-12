Η Ρωσία εκτόξευσε επιτυχώς τον Angara A5 (pics)

Η Ρωσία πραγματοποίησε επιτυχώς την εκτόξευση του βαρέος τύπου διαστημικού πυραύλου-φορέα Angara A5 μετά από ένα χρονικό κενό έξι ετών, στο πλαίσιο ενός διαστημικού προγράμματος το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο Πούτιν έχει μεγάλη σημασία για την εθνική ασφάλεια.

Η δοκιμαστική εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 8.50 το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μόσχας και είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση πραγματοποιήθηκε το 2014 και σκοπός της ήταν να αντικαταστήσει τον βαρέος τύπου πύραυλο φορέα Proton M, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο των 20 τόνων στο Διάστημα. Η πλατφόρμα εκτόξευσης του νέου πυραύλου θα εγκαινιασθεί το 2021.

Η σημερινή εκτόξευση, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και η Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία Roskosmos, πραγματοποιήθηκε από το στρατιωτικό κοσμοδρόμιο Πλισέτσκ που βρίσκεται βορειοδυτικά της χώρας, στην περιοχή Αρχάγγελσκ.

Η εκτόξευση του πυραύλου Angara είχε καθυστερήσει λόγω τεχνικών θεμάτων, περιλαμβανομένων και ελαττωμάτων στους κινητήρες του, τα οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες θα μπορούσαν να τον καταστρέψουν εν πτήσει.

Η Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία Roskosmos έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια σειρά πληγμάτων από αποτυχίες και σκάνδαλα διαφθοράς, στα οποία συγκαταλέγεται και η κατασκευή του νέου κοσμοδρομίου Vostochnii στην ρωσική Άπω Ανατολή, όπου οι υπεύθυνοι κατασκευαστές έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με την κατηγορία ότι υπεξαίρεσαν κρατικά κονδύλια.

At 05:50 UTC the #AngaraA5 rocket was launched from #Plesetsk сosmodrome

12.5 mins after the liftoff, the orbital block separated from the 3 stage. Further injection of the orbital block into the orbit is carried out with the help of Briz-M engines — https://t.co/vK8mTvqCWw pic.twitter.com/0vIkAvW6Mr

— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 14, 2020