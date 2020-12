Ένα μήνα πριν αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο, η Μελάνια έφτιαξε γήπεδο τένις (pics)

Σοβαρές αντιδράσεις δημιούργησε στις ΗΠΑ η Μελάνια Τραμπ, καθώς ανακοίνωσε ότι ένα νέο κιόσκι τένις θα αποκαλυφθεί στην νότια πλευρά του Λευκού Οίκου, μόλις ένα μήνα πριν υποχρεωθεί να τον εγκαταλείψει.

Σχολιάζοντας το γεγονός αυτό η ίδια είπε: «Ελπίζω πως αυτός ο ιδιωτικός χώρος θα λειτουργήσει ως τόπος αναψυχής και συγκέντρωσης για μελλοντικές Πρώτες Οικογένειες».

Παράλληλα, ευχαρίστησε ταλαντούχους τεχνίτες που δούλεψαν στο έργο και τους «γενναιόδωρους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου.

Σε απάντηση της δημιουργίας αυτής, ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Κορν, αρκέστηκε να της πει: «282.345» αναφερόμενος στους Αμερικανούς που έχουν πεθάνει από κορονοϊό.

Από τη δική της πλευρά, η Μόλι Γιονγκ Φαστ, αρχισυντάκτρια του Daily Beast, θέλησε κι αυτή με την σειρά της να τονίσει το πόσο μακριά από την πραγματικότητα βρίσκεται η Μελάνια Τραμπ, γράφοντας στο Twitter της: «Πολύ καλά, αυτοί οι άνθρωποι στις μονάδες εντατικής θεραπείας θα πρέπει να νιώθουν πολύ καλύτερα που η Τραμπ τελείωσε το κιόσκι του τένις».

Oh Good, those people in their ICU beds will feel so much better knowing that melania has finished her tennis pavilion. https://t.co/8xuIf4WW8i

Το γραφείο της Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε πως εμπνεύστηκε από την αρχιτεκτονική της ανατολικής και δυτικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα είχε προηγουμένως μετατρέψει το γήπεδο τένις, σε κατάλληλο για μπάσκετ.

Η αποκάλυψη του συγκεκριμένου έργου δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί αντιδράσεις. Νωρίτερα η Μελάνια είχε κριτική όταν ανάρτησε φωτογραφίες στο Twitter της που την δείχνουν με λευκό κράνος να επιβλέπει τα σχεδιαγράμματα της δομής την ώρα που η πανδημία του κορονοϊού σάρωνε τη χώρα. Οι επικριτές έγραψαν τότε πως οι φωτογραφίες αυτές, αντικατόπτριζαν την αναισθησία της Μελάνια Τραμπ.

I am excited to share the progress of the Tennis Pavillion at @WhiteHouse. Thank you to the talented team for their hard work and dedication. pic.twitter.com/Wzown2ho26

— Melania Trump (@FLOTUS) March 5, 2020