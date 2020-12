Διαστημική κάψουλα έφερε στη Γη δείγματα από αστεροειδή, ίσως αποκαλύψουν πώς «γεννήθηκε» το ηλιακό σύστημα (pics & vid)

Ιαπωνική διαστημική κάψουλα προσγειώθηκε στη Γη μεταφέροντας δείγματα που ελήφθησαν από έναν μακρινό αστεροειδή τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν πληροφορίες για τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος.

Η κάψουλα Hayabusa-2, μεγέθους ενός ψυγείου, είχε εκτοξευθεί το 2014 και πέρυσι πήρε δείγματα από τον αστεροειδή Ryugu, «το παλάτι του δράκου» στα ιαπωνικά, που βρίσκεται περίπου 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.

Test shooting with the drone. A reassuring ally to run around this vast land. Tonight, M and the DFS teams will find the capsule and then pass the task to the helicopter or drone corps.

(Collection Team M) pic.twitter.com/GXAOlNQUv4 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 5, 2020

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα δείγματα αυτά, τα οποία έπεσαν στη Γη τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή μέσα στη μικρή κάψουλα, θα τους δώσουν πληροφορίες για το ηλιακό μας σύστημα και τη γέννησή του πριν 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

[Capsule Separation Operation] After the briefing at the end of shift 3, NEC Project Manager Oshima (left) and Project Manager Tsuda (right) drew the eye on the drama. pic.twitter.com/adR4xD8P38 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 6, 2020

Η σύσταση των ουράνιων σωμάτων μεγάλου μεγέθους, όπως η Γη, αλλάζει δραστικά μετά τον σχηματισμό τους λόγω των επιπτώσεων της θερμοκρασίας και της πίεσης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τους αστεροειδείς που είναι πολύ μικρότεροι σε μέγεθος, εξήγησε ο επικεφαλής της αποστολής Μακότο Γιοσικάουα στους δημοσιογράφους.

«Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι υλικό ηλικίας 4,6 δισεκατομμυρίων ετών εξακολουθεί να περιέχεται στα δείγματα». Η πιθανή παρουσία οργανικών υλικών πρόσθεσε ο Γιοσικάουα, ίσως μας δώσει πληροφορίες για τον τρόπο που εμφανίστηκε ζωή στη Γη.

Η κάψουλα που περιείχε τα δείγματα εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης λίγο μετά τις 02:30 το πρωί ώρα Ιαπωνίας (19:30 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας), δημιουργώντας στον ουρανό μια μπάλα από φωτιά που έμοιαζε με το ίχνος που αφήνει ένας διάττοντας αστέρας.

We observed the capsule re-entry from around Coober Pedy, with the assistance of Curtin Observatory. The observation was successful & here is our image!https://t.co/KTdV0G9moU Credit: Curtin University, Kouchi University of Technology, Nihon University, Ibaraki University, JAXA pic.twitter.com/qTFW8I8UD9 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 6, 2020

Η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία (JAXA) ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι τα δείγματα εντοπίστηκαν μέσα στα κουτιά που είχαν τοποθετηθεί σε μια έρημο στη νότια Αυστραλία.

Μέσα στην κάψουλα τα δείγματα ήταν προστατευμένα από το φως του ήλιου και την ακτινοβολία. Αρχικά θα εξεταστούν στην Αυστραλία και στη συνέχεια θα σταλούν στην Ιαπωνία.

Στη διάρκεια της αποστολής της η κάψουλα πήρε το 2019 από τον αστεροειδή σκόνη από την επιφάνειά του αλλά και υλικά που κατάφερε να εξορύξει από αυτόν.

Τα μισά δείγματα θα μοιραστούν η JAXA, η NASA και διεθνείς οργανισμοί και τα υπόλοιπα θα διατηρηθούν για μελλοντικές έρευνες.