Ιστορική απόφαση ΟΗΕ: Αφαίρεσε την κάνναβη από τη λίστα των «επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών» (pic)

Μια ιστορική απόφαση έλαβαν τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς αναγνώρισαν τη φαρμακευτική αξία της κάνναβης και την αφαίρεσαν από τη λίστα των «επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών».

Η κάνναβη, να σημειώσουμε, βρισκόταν στην ίδια κατηγορία του ΟΗΕ -με τη Συνθήκη του 1961 για τα ναρκωτικά- μαζί με ουσίες επικίνδυνες, εξαρτησιογόνες και χωρίς θεραπευτικές χρήσεις, όπως η ηρωίνη!

Έστω και με αρκετή καθυστέρηση, λοιπόν, η απόφαση της UN Commission on Narcotic Drugs -CND της Επιτροπής, που ήρθε μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι γεγονός και αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για πολλές χώρες, ώστε να αυξήσουν την πρόσβαση σε φάρμακα, τα οποία έχουν βάση την κάνναβη, αλλά και να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω επιστημονική έρευνα πάνω στις φαρμακευτικές χρήσεις της.

Ambassador Khan @ambmansoorkhan, @CND_tweets Chair, opens the 63rd reconvened session – starting with the voting on @WHO scheduling recommendations on cannabis and cannabis-related substances @UNODC @UN_Vienna. Webcast: https://t.co/KMteoWuPpF pic.twitter.com/HOdQvhcZ8X

— CND (@CND_tweets) December 2, 2020