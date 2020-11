Θρίλερ στο Ιράν: Φήμες ότι δολοφονήθηκε ο κορυφαίος πυρηνικός επιστήμονας της χώρας! (pics)

Ο κορυφαίος Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας, Μόχσεν Φαχριζαντέχ, τραυματίστηκε σε επίθεση στα περίχωρα της Τεχεράνης και νοσηλεύεται, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Λίγη ώρα πριν, ωστόσο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, μετέδωσαν ότι ο επιστήμονας, ο θεωρούμενος ως αρχιτέκτονας του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

BREAKING: Mohsen Fahrizade the architect of Iran's military nuclear program was assassinated in Tehran, Iranian media reports

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μπεχρούζ Καμαλβάντι, δήλωσε, μάλιστα, ότι δεν υπάρχει περιστατικό το οποίο να αφορά πυρηνικούς επιστήμονες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης έγραψε στο Twitter ότι το Ιράν θα εκδικηθεί τις δολοφονίες των πυρηνικών του επιστημόνων, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

#BREAKING: Mohsen Fakhrizadeh, Iranian top nuclear scientist and the man who is described as 'father of the Iranian bomb', has been assassinated east of Tehran;

Iran revolutionary guards commander says Iran will avenge killings of scientists as it has in the past pic.twitter.com/w5xf1XoGE8

