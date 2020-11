Βρέθηκε σκύλος 8.400 ετών θαμμένος μαζί με τον ιδιοκτήτη του (pics)

Τα οστά ενός σκύλου, ο οποίος θάφτηκε μαζί με το αφεντικό του πριν από 8.400 χρόνια, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στη Σουηδία!

Στο Sölvesborg, περίπου 350 μίλια νότια της Στoκχόλμης, γίνεται μια τεράστια ανασκαφή από το 2015 -από τις μεγαλύτερες, δε, που έχουν γίνει ποτέ στην περιοχή- και χρειάστηκαν μήνες εργασιών στο μουσείο Blekinge μέχρι να αποκαλυφθεί ολόκληρος ο σκελετός του σκύλου.

Ο σκύλος θάφτηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη του στο πλαίσιο μιας πανάρχαιας παράδοσης, σύμφωνα με την οποία οι νεκροί θάβονται μαζί με πολύτιμα αντικείμενα.

Τα ευρήματα ήταν τόσο καλοδιατηρημένα, επειδή πριν από πολλούς αιώνες, «μια ξαφνική και απότομη αύξηση της στάθμης της θάλασσας είχε ως αποτέλεσμα η κάποτε παράκτια περιοχή να καλυφθεί με άμμο και λάσπη, τα οποία διατήρησαν ανέπαφα τα λείψανα», σημείωσε ο Καρλ Πέρσον, διευθυντής του μουσείου.

