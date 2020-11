«Ντεμπούτο» για το πρώτο γιγαντιαίο πάντα που γεννήθηκε στην Ολλανδία (vid)

Τον Φαν Σινγκ μπόρεσαν για πρώτη φορά να θαυμάσουν οι επισκέπτες του πάρκου, το οποίο είχε κλείσει λόγω των μέτρων κατά του νέου κορονοϊού, με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας του.

«Νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Η μαμά του είναι εκεί. Νιώθει ασφάλεια, επομένως είναι καλά», δήλωσε η Τζόσε Κοκ, η υπεύθυνη του ζωολογικού πάρκου, που βρίσκεται στο Ρένεν, στην κεντρική Ολλανδία.

«Άρχισε σταδιακά να βγαίνει, να περπατάει και τώρα βρίσκεται εδώ, σκαρφαλώνοντας, πέφτοντας», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κοκ, επισημαίνοντας πόσο υπερήφανη είναι για τη γέννηση του μικρού πάντα.

Our giant panda cub is strong, healthy and growing into that signature panda ‘plump.’ Help us name him! The poll closes tonight at 11:59 p.m. We’ll reveal the winning name Nov. 23! VOTE: https://t.co/MsB5OP6pZ6.

. . .#PandaStory pic.twitter.com/Lx54AYBLrv

— National Zoo (@NationalZoo) November 20, 2020