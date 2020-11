Κομμώτρια έσωσε την ζωή του πελάτη της επειδή είδε τον όγκο πίσω από το αυτί του (pic)

Όταν ο 82χρονος Τζέιμς Μακένζι, πήγε για να κόψει τα μαλλιά του, η κομμώτριά του, Κέρριν Τέιλορ παρατήρησε κάτι παράξενο πίσω από το αυτί του.

Του είπε να πάει να το ελέγξει σε ένα γιατρό και μάλιστα επειδή φοβήθηκε πως δεν θα το έκανε, επικοινώνησε και με κάποιον από το οικογενειακό του περιβάλλον για να το πει.

Έτσι τον πήγαν στον γιατρό, ο οποίος επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για όγκο. Ο ηλικιωμένος άνδρας έκανε αφαίρεση του όγκου.

