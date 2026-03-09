Ποιο είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες

Επιμέλεια:  Newsroom
Τι κάνουν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών για να παραμένουν σε εγρήγορση σε πολύωρες αποστολές.

Τι συμβαίνει όταν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών, χρειάζεται να εκτελέσουν αποστολές που πολλές φορές ξεπερνούν και τις 24 ώρες, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να μπορούν να χρησιμοποιούν το 100% της εκπαίδευσης και των ικανοτήτων τους;

Η χρήση του Modafinil έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια μιας απλής ιατρικής συνταγής για διαταραχές ύπνου, αποτελώντας πλέον ένα κρίσιμο εργαλείο στα χέρια των πιλότων μαχητικών και των μονάδων ειδικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα την Jerusalem Post, το συγκεκριμένο σκεύασμα επιτρέπει στο προσωπικό να παραμένει πλήρως λειτουργικό κατά τη διάρκεια αποστολών που συχνά ξεπερνούν τις 24 ώρες συνεχούς δράσης.

