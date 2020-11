Άνοιξε το καπό γιατί άναψε λαμπάκι και βρήκε κουλουριασμένο στη μηχανή έναν τεράστιο πύθωνα (pic & vid)

Το αναμμένο λαμπάκι στο αυτοκίνητο μπορεί να σημαίνει πρόβλημα στη μηχανή, κάτι με τα λάδια, το ψυγείο, ίσως κάποιο ηλεκτρονικό πρόβλημα. Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, ωστόσο, σημαίνει και... φίδι!

Ο ιδιοκτήτης αυτής της μπλε Mustang στη Φλόριντα των ΗΠΑ είδε πως στο ταμπλό είχε ανάψει η ένδειξη ''check engine'' (ελέγξτε τη μηχανή).

Αμέριμνος, λοιπόν, άνοιξε το καπό και... ακόμη τρέχει. Μέσα, κουλουριασμένος γύρω από τη μηχανή, ήταν ένας τεράστιος πύθωνας τριών μέτρων!

We received a call about a python under the hood of a Mustang! https://t.co/3LiWFyj58M. Officers removed the 10' invasive snake. If you see a Burmese python or other invasive species, report it to the Hotline at 888-Ive-Got1. #daniabeach #python #snake pic.twitter.com/FR7ekknxGv

— MyFWC (@MyFWC) October 29, 2020