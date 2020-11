Τεράστιος αλιγάτορας μπούκαρε σε γήπεδο γκολφ και έσπειρε τον τρόμο! (vid)

Στη Φλόριντα συνηθίζεται οι αλιγάτορες, ενίοτε, να... σουλατσάρουν στους δρόμους.

Ακόμη και σε ένα γήπεδο γκολφ μπούκαρε ένας, για παράδειγμα, το 2017. Ο Αμερικανός παίκτης Κόντι Γκριμπλ είχε, μάλιστα, τότε τετ-α-τετ μαζί του, κατά την έναρξη του τουρνουά Arnold Palmer Invitational στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Εκείνος ο αλιγάτορας, ωστόσο, δεν έχει την παραμικρή σχέση με το θηρίο που εισέβαλε στο Valencia Golf & Country Club στη Νάπολη της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια της τροπικής καταιγίδας Έτα, την περασμένη Τετάρτη!

Ήταν τόσο μεγάλος, που κάποιοι νόμιζαν πως ήταν ψεύτικος. Και όμως! Είναι πέρα για πέρα αληθινός. Όπως και το Jurassic Park...

HOLY GATOR: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!

: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ

— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020