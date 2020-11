«Μεσαιωνική selfie»: Χτίστης καθεδρικού ναού του 12ου αιώνα λάξευσε τον εαυτό του στους κίονες (pic)

Και όμως. Η πρώτη selfie θα μπορούσε να χρονολογείται από τις αρχές του 12ου αιώνα!

Όχι, προφανώς και δεν ανακαλύφθηκε κάποιου είδους μεσαιωνικής φωτογραφικής μηχανής...

Βρέθηκε, όμως, η φιγούρα ενός άνδρα, πιθανότατα χτίστη, που θεωρείται αυτοπροσωπογραφία του, καθώς συμμετείχε στην κατασκευή του καθεδρικού ναού του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία!

Η «μεσαιωνική selfie», όπως την ονόμασαν οι ερευνητές, εντοπίστηκε στους κίονες του κτιρίου από έναν ιστορικό τέχνης. Πρόκειται για ένα γλυπτό 30 εκατοστών, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η προτομή είναι ενός από τους λιθοδόμους, που εργάστηκε για την κατασκευή του καθεδρικού ναού και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να απαθανατίσει τη στιγμή.

