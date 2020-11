Μπάιντεν: «Θα είμαι πρόεδρος που θα ενώνει, ήρθε η ώρα να θεραπεύσουμε την Αμερική» (vids)

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «έχει έρθει η ώρα να θεραπευθεί» μια βαθιά διχασμένη Αμερική, μετά τη νίκη του στις προεδρικές αμερικανικές εκλογές, παρά το γεγονός ότι ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παραδεχθεί την ήττα του και έχει προσφύγει δικαστικά αμφισβητώντας το αποτέλεσμα σε κάποιες πολιτείες.

«Οι πολίτες αυτού του κράτους μίλησαν. Μας έδωσαν μια ξεκάθαρη νίκη, μια πειστική νίκη», τόνισε ο Μπάιντεν από την πόλη όπου διαμένει, το Ουίλμινγκτον, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί να τον ακούσουν μέσα από τα αυτοκίνητά τους, ενώ κάλεσε τους Αμερικανούς να μην συμπεριφέρονται πλέον στους αντιπάλους τους σαν σε εχθρούς».

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

«Δεσμεύομαι να είμαι ένας πρόεδρος που συσπειρώνει και όχι που διχάζει», υπογράμμισε από τον προπύργιό του στο Ντέλαγουερ, αλλά και να «ηγηθώ των δυνάμεων της αξιοπρέπειας» προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού, να επιστρέψει στην οικονομική ευημερία, να διασφαλίσει υγειονομική ασφάλεια για τις αμερικανικές οικογένειες και να εξαλείψει τον συστημικό ρατσισμό.

“For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I’ve lost a couple times myself. But now, let’s give each other a chance,” President-elect Biden says as he addresses the nation in his victory speech. pic.twitter.com/q5dxDrC6Wo — NBC News (@NBCNews) November 8, 2020

Χωρίς να απευθυνθεί στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, ο Μπάιντεν μίλησε απευθείας στους 70 εκατομμύρια Αμερικανούς που ψήφισαν τον Τραμπ.

«Προς όλους εσάς που ψηφίσατε τον πρόεδρο Τραμπ, κατανοώ την απογοήτευσή σας σήμερα. Έχω χάσει κι εγώ κάνα δυό φορές. Αλλά τώρα, ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μια ευκαιρία. Έχει έρθει η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να δούμε ξανα ο ένας τον άλλο, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά», τόνισε.

Joe Biden to Trump voters: "Let's give each other a chance." #Election2020 pic.twitter.com/LydduYZIEA — The Hill (@thehill) November 8, 2020

Ο Μπάιντεν, που σε ηλικία 77 ετών εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ, αναμένεται να τερματίσει μια πρωτόγνωρη πολιτική η οποία σημάδεψε τόσο τη χώρα όσο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Για τους Αφροαμερικανούς

Ο Δημοκρατικός ευχαρίστησε επίσης τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, τονίζοντας ότι ακόμη και στις χειρότερες στιγμές της προεκλογικής του εκστρατείας, η κοινότητα των Αφροαμερικανών τον στήριζε. «Πάντα με στηρίζουν, και θα κάνω κι εγώ το ίδιο», επεσήμανε.

Πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος

Φορώντας μια μαύρη μάσκα ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε στη σκηνή τρέχοντας, υπό τους ήχους ενός τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν, σαν να προσπαθούσε να διαψεύσει την εικόνα του γηραιού υποψηφίου που τον βάρυνε σε όλη την προεκλογική του εκστρατεία.

Θα γίνει ο πιο μεγάλος σε ηλικία πρόεδρος των ΗΠΑ.

Περισσότερα από 350 αυτοκίνητα είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στη σκηνή και χιλιάδες υποστηρικτές του Μπάιντεν και της υποψήφιας αντιπροέδρου του Κάμαλα Χάρις βρίσκονταν έξω από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου είχε τοποθετηθεί η σκηνή.

Η Κάμαλα Χάρις θα γίνει η πρώτη γυναίκα, η πρώτη Αφρομερικανίδα και η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής που αναλαμβάνει την αντιπροεδρία της χώρας.

Ντυμένη στα λευκά, ένας φόρος τιμής στις σουφραζέτες, η Χάρις υπογράμμισε χθες ότι «δεν θα είμαι η τελευταία».

Απέτισε φόρο τιμής στις γυναίκες, διαφόρων καταγωγών, που της «άνοιξαν τον δρόμο».

«Τι απόδειξη για τον χαρακτήρα του Τζο, το γεγονός ότι είχε το θάρρος να σπάσει ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού που υπάρχει στη χώρα μας: να επιλέξει μια γυναίκα για αντιπρόεδρό του», σχολίασε η Χάρις.

“While I may be the first woman in this office, I will not be the last,” Vice president-elect Kamala Harris pays tribute to Black women in 1st speech as VP-electhttps://t.co/bS4EoQZNDk pic.twitter.com/Qi0Nr95mU9 — CP24 (@CP24) November 8, 2020

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα σόου με πυροτεχνήματα, με το νούμερο «46» να γράφεται στον ουρανό του Ουίλιμνγκτον, καθώς ο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες αγωνίας, ο Μπάιντεν συγκέντρωσε τον «μαγικό» αριθμό των 270 εκλεκτόρων.

Ο Τραμπ, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου, μέχρι στιγμής δεν έχει παραδεχθεί την ήττα του. Σε μήνυμά του, το οποίο το Twitter επεσήμανε ως «παραπλανητικό», ο απερχόμενος πρόεδρος εξακολούθησε να δηλώνει ότι του έκλεψαν τη νίκη. «Κέρδισα με μεγάλη διαφορά τις εκλογές αυτές», έγραψε με κεφαλαία γράμματα.

Μάλιστα κατηγόρησε τον Μπάιντεν «ότι βιάζεται να υποκριθεί ψευδώς τον νικητή».

Ο Τραμπ δεν είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει επισήμως την ήττα του, όμως αυτό αποτελεί παράδοση στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ προτίμησε να διατηρήσει την εριστική του στάση και να δεσμευθεί ότι θα κηρύξει νομικό πόλεμο, αμφισβητώντας τα αποτελέσματα.

46ος πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ, χαιρέτισε χθες την «ιστορική» νίκη του «φίλου του».

Για τον Τζόζεφ Ρομπινέτ Μπάιντεν Τζούνιορ η προεδρία των ΗΠΑ φτάνει αργά στην πλούσια πολιτική του καριέρα. Αφού απέτυχε το 1998 και το 2008 και στη συνέχεια δίστασε το 2016, ο Μπάιντεν που ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα στη Γερουσία πριν σχεδόν μισό αιώνα.

Κατάφερε να βρεθεί στον Λευκό Οίκο, αφού κέρδισε στις πολιτείες Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν, τρεις βιομηχανικές πολιτείες, παραδοσιακά Δημοκρατικές, τις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει από την Κλίντον το 2016.

Όμως σε μια Αμερική βαθιά διχασμένη και με μια Γερουσία που μάλλον θα παραμείνει στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων θα πρέπει να βρει μια ισορροπία.