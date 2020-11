Τραμπ: «Προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές» (pic)

Όσο πλησιάζαμε προς την ημέρα των εκλογών, όλα έδειχναν οτι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αμφισβητούσε με κάθε τρόπο τον Τζο Μπάιντεν αν ένιωθε οτι απειλείται.

Κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται, παρά το γεγονός οτι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δείχνει αυτή τη στιγμή φαβορί.

Την ώρα λοιπόν που ο Τζο Μπάιντεν απευθυνόταν προς τους ψηφοφόρους του, όντας συγκρατημένα αισιόδοξος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαζε την ένταση με ένα μήνυμά του στο Twitter.

«Είμαστε καλά, αλλά προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές. Δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Ψήφοι δεν μπορούν να μετρηθούν από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες».

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020