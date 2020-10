Ο Τζο Μπάιντεν ξέχασε το όνομα του Τραμπ, τον αποκαλούσε «Τζορτζ» (vid)

Ο 77χρονος Τζο Μπάιντεν, το βράδυ της Κυριακής (25/10), μιλώντας με αφορμή ένα διαδικτυακό κονσέρτο που στηρίζει την προεκλογική του εκστρατεία ξέχασε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ και τον αποκάλεσε «Τζορτζ».

Ο Μπάιντεν καθόταν δίπλα στην σύζυγό του η οποία φαίνεται να του ψιθυρίζει το σωστό όνομα.

«Τέσσερα χρόνια ακόμα με τον Τζορτζ... τον Τζορτζ», είπε και συνέχισε: «Αν ο Τραμπ επανεκλεγεί, θα βρεθούμε σε έναν άλλο κόσμο».

Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεώρησαν πως μπέρδεψε τον Τραμπ με τον Μπους.

Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Τραμπ ο οποίος έκανε και σχετική ανάρτηση.

«Ο Τζο Μπάιντεν με αποκάλεσε Τζορτζ χθες το βράδυ. Δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομά μου. Χρειάστηκε να τον βοηθήσει ο παρουσιαστής για να ξεφύγει από τη συνέντευξη», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020