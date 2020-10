Συνελήφθη 19χρονος που ενδεχομένως να σχεδίαζε επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν

Από... σπόντα είναι πιθανό οι αμερικάνικες αρχές να πρόλαβαν μία απόπειρα δολοφονίας του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στα αμερικάνικα ΜΜΕ.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο, όταν η αστυνομία έλαβαν τηλεφώνημα για ένα ύποπτο όχημα έξω από μία τράπεζα. Στην έρευνα που έκαναν διαπίστωσαν πως στο εσωτερικό του υπήρχαν βρέθηκαν 4 όπλα εκ των οποίων το ένα ήταν ένα Sig Sauer και ένα πιστόλι 9mm, χρήματα ύψους 500.000 δολαρίων, αλλά και σκίτσα ναζιστικά σύμβολα.

Αμέσως τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση και μόλις ο Alexander Treisman επέστρεψε να το πάρει, τον συνέλαβαν και στο άλλο όχημα που είχε βρέθηκαν και άλλα όπλα.

Here is the mugshot police took of Alexander Treisman after they arrested him. He was initially arrested on a state charge of carrying a concealed weapon. He now remains in federal custody -- but still not charged with plotting to kill Joe Biden https://t.co/P4RAY7KouF pic.twitter.com/v2tGZ8JgDJ

— Nick Ochsner (@NickOchsnerWBTV) October 22, 2020