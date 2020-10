«Πέσιμο» στον Τραμπ: «Είστε πολύ όμορφος όταν χαμογελάτε» (vid)

Μπορεί ο περισσότερος κόσμος να μην θέλει ούτε να βλέπει και να ακούει τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φαίνεται πως ο Αμερικάνος Πρόεδρος έχει ακόμα τα... τυχερά του.

Κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Μαϊάμι, η οποία μεταδιδόταν live από το NBC, μία υποστηρίκτριά του, πήρε το μικρόφωνο για να του απευθύνει μία ερώτηση.

Μόνο που πριν την κάνει φρόντισε να αρχίσει τα... γλυκόλογα: «Είστε πολύ όμορφος όταν χαμογελάτε» είπε στον Τραμπ και εκείνος κολακευμένος δεν της χάλασε χατίρι και τις έριξε ένα χαμόγελο, με το κοινό να ξεσπάει σε χειροκροτήματα.

Voter to President Trump at #TrumpTownHall: “You’re so handsome when you smile." pic.twitter.com/KgJThAtAQg

— NBC News (@NBCNews) October 16, 2020