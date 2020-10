Σάλος με το video του Τραμπ: Οι βαθιές ανάσες και οι κινήσεις πόνου (vid)

Οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ ετοίμασαν ένα video υπερπαγωγή για την επιστροφή του Αμερικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο, θέλοντας να ενισχύσουν την εικόνα και την θεωρία οτι νίκησε τον κορονοϊό, προκειμένου να διώξει τον φόβο από τους πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε ήταν και τα όσα δήλωσε, καλώντας τον κόσμο να μην φοβάται την πανδημία και να βγαίνει κανονικά έξω.

Κατά την άφιξή του μάλιστα προσπάθησε να δώσει ακόμα ένα show μπροστά από την κεντρική είσοδο, βγάζοντας την μάσκα, ποζάροντας για φωτογραφίες και χαιρετώντας στρατιωτικά.

Αυτά τα 130 δευτερόλεπτα όμως, ενδεχομένως να διαψεύδουν τον ισχυρισμό πως χάρη στην φαρμακευτική αγωγή που πήρε, κατάφερε να ξεπεράσει τόσο γρήγορα τον κορονοϊό.

Pres. Trump arrived back at the White House, and removed his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed on Monday evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/yjvZFDyiDK pic.twitter.com/SqdJuFbK7h

Μην ξεχνάμε άλλωστε πως μόλις την προηγούμενη εβδομάδα διαγνώστηκε θετικός στον ιό.

Στα social media και ειδικά στο Twitter υπάρχουν εκατοντάδες video που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες στιγμές και υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο.

Δείτε δύο από τα πιο χαρακτηριστικά. Στο πρώτο φαίνεται να δυσκολεύεται κάπως στην αναπνοή και να παίρνει βαθιές ανάσες, ενώ στο δεύτερο κάνει κάποιους μορφασμούς πόνου.

Μάλιστα ένας χρήστης που λέει οτι είναι υγειονομικός, υποστηρίζει πως παρατηρεί τον Αμερικάνο πρόεδρο να χρησιμοποιεί τους βοηθητικούς μυς για να αναπνεύσει και να κάνει αρκετούς μορφασμούς, συμπερένοντας πως έχει κουρασμένη αναπνοή.

As an ICU nurse, what do I see? I see a man using his accessory muscles to take a deep breath. His sternocleidalmastoid neck muscles stretching, his intercostal chest and shoulder muscles in use. Grimacing every two seconds. He still has labored breathing. pic.twitter.com/H6LbPMBJm7

— Another_Yo_Semite! (@AnotherYoSemite) October 5, 2020