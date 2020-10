Ο Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει από το νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Δήλωσε ότι θα φύγει αργότερα σήμερα στις 22:30 (ώρα Ελλάδας) από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για θεραπεία για τον κορονοϊό, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ καλά».

Συγκεκριμένα έγραψε στην ανάρτησή του: «Θα φύγω σήμερα από το μεγάλο Ιατρικό Κέντρο Walter Reed στις 6:30 μ.μ. Αισθάνομαι πολύ καλά! Μην φοβάστε τον Covid. Μην το αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει, κάτω από τη διοίκηση του Trump, μερικά πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώσεις. Νιώθω καλύτερα από ό, τι πριν από 20 χρόνια!».

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020