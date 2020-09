Νόμιζε ότι βρήκε γυαλί και τελικά ήταν διαμάντι 9 καρατίων (pics)

Την τύχη του έκανε ένας τραπεζικός υπάλληλος στο Αρκάνσας των ΗΠΑ. Και τι τύχη!

Ο νεαρός Κινάρντ βρήκε ένα κομμάτι γυαλί, μόνο που το... γυαλί ήταν ένα διαμάντι 9,07 καρατίων!

Το εν λόγω πάρκο, του Κρατήρα των Διαμαντιών, όπως λέγεται, συγκεντρώνει δεκάδες «κυνηγούς» πολύτιμων λίθων, αλλά ελάχιστοι έχουν σταθεί τόσο τυχεροί όσο ο Κινάρντ, ο οποίος, μάλιστα, βρήκε το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι στην 48χρονη ιστορία του πάρκου, από το 1978 δηλαδή.

Ο νεαρός είπε ότι αυτός και οι φίλοι του χρησιμοποιούσαν εξοπλισμό κοσκινίσματος. «Οτιδήποτε έμοιαζε με κρύσταλλο, το έπαιρνα και το έβαζα στην τσάντα μου», τόνισε.

«Βρήκα κάτι που φαινόταν ενδιαφέρον και γυαλιστερό, οπότε το έβαλα στην τσάντα μου και συνέχισα να ψάχνω. Σκέφτηκα ότι θα ήταν γυαλί», συνέχισε.

A man thought he found a piece of glass in an Arkansas state park. It was a 9.07-carat diamond. https://t.co/XdCSqn57P4 pic.twitter.com/wM9vHQTCOj

— hypervocal (@hypervocal) September 28, 2020