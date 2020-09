Στρατιωτικός νόμος σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία, που εξετάζει την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (vid)

«Ναι, θα έπρεπε να εξετάσουμε το ζήτημα της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Αρτσάχ (σ.σ. όπως αυτοαποκαλείται από το 2017 η μη διεθνώς αναγνωρισμένη Δημοκρατία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ). Αυτό το θέμα είναι στην ατζέντα μας. Πρέπει να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Εξετάζουμε όλα τα σενάρια των πιθανών εξελίξεων», είπε απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο.

Ο κ. Πασινιάν είπε ότι ένοπλες συγκρούσεις αναφέρονται κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής. «Τόσο εμείς όσο και ο εχθρός μας έχουμε σοβαρές απώλειες», πρόσθεσε.

Η ένταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ κλιμακώθηκε νωρίτερα, όταν το Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι οι θέσεις του δέχτηκαν καταιγισμό πυρών από την Αρμενία.

Το Γερεβάν από την πλευρά του σημείωσε ότι ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν ενορχήστρωσε επίθεση εναντίον του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και ότι ορισμένες κοινότητες της περιοχής αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητικού κέντρου του, του Στεπανακέρτ, βομβαρδίστηκαν.

Και οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι έχουν απώλειες, όχι μόνο στρατιωτών, αλλά και αμάχων. Έχουν επίσης κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, ενημέρωσε τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, για την κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Μπακού, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο υπουργοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Μπαϊράμοφ είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι «στις 27 Σεπτεμβρίου ο αρμενικός στρατός παραβίασε κατάφωρα την εκεχειρία και βομβάρδισε θέσεις του Αζερμπαϊτζάν κατά μήκος της γραμμής επαφής, με βαρέα όπλα, οβίδες όλων και πυροβολικό».

Ο κ. Λαβρόφ από την πλευρά του «εξέφρασε την ανησυχία του για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και επισήμανε ότι είναι σημαντικό να επανέλθει η κατάπαυση του πυρός». Η επικοινωνία αυτή έγινε με πρωτοβουλία της Μόσχας.

Νωρίτερα, οι αρχές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανακοίνωσαν ότι 16 στρατιώτες του σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στις μάχες με τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν. Το Μπακού από την πλευρά του κάνει λόγο για 19 άμαχους τραυματίες στις συγκρούσεις αυτές.

Armenia declared martial law and a total military mobilization following clashes with neighboring Azerbaijan over the breakaway region of Nagorno-Karabakh, reigniting international concern about instability in the South Caucasus https://t.co/tVxDtV3zZb pic.twitter.com/Pv6fvkEAJT

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει ότι η Τουρκία, που κατά παράδοση στηρίζει το Αζερμπαϊτζάν, δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση.

Η Τουρκία επέκρινε σφοδρότατα την Αρμενία για την κλιμάκωση, λέγοντας ότι το Γερεβάν αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το Αζερμπαϊτζάν.

Συγκεκριμένα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε την πλήρη στήριξη της Άγκυρας στο Αζερμπαϊτζάν και κάλεσε την Αρμενία να «σταματήσει την επιθετικότητά της», στον απόηχο των βίαιων συγκρούσεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Ο τουρκικός λαός θα στηρίξει τους Αζέρους αδελφούς μας με όλα μας τα μέσα, όπως πάντα», δήλωσε ο Ερντογάν σε μήνυμα στο Twitter. Ο ίδιος επέκρινε τη διεθνή κοινότητα που δεν «αντέδρασε με επαρκή τρόπο, όπως έπρεπε» απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «επιθετικότητα» της Αρμενίας. Ο Ερντογάν έκανε επίσης γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, του οποίου χαιρέτισε τη «συνετή και αποφασιστική στάση».

Την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ εξέφρασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, που έγινε με πρωτοβουλία της Αρμενίας, «επικεντρώθηκε στην κατάσταση στη ζώνη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ», ανέφερε το Κρεμλίνο. «Η ρωσική πλευρά εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τις ένοπλες συγκρούσεις ευρείας κλίμακας. Σημειώθηκε ότι είναι σημαντικό τώρα να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες», πρόσθεσε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΝΑΤΟ κάλεσε το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία να βάλουν αμέσως τέλος στις συγκρούσεις στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Οι δύο πλευρές «πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις συγκρούσεις», είπε ο Τζέιμς Απατουράι, ο ειδικός εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ για την περιοχή του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Ζήτησε επίσης να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνική επίλυση του ζητήματος.

«Το ΝΑΤΟ στηρίζει τις προσπάθειες της Ομάδας του Μινσκ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η Ομάδα του Μινσκ, όπου συμπροεδρεύουν η Γαλλία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, συγκροτήθηκε το 1992 με στόχο την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης στο πρόβλημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

BREAKING - Armenia declares martial law and widespread mobilization for the age group over 18. This escalation between #Armenia & #Azerbaijan has the possibility of turning into a full-scale war between the two nations. pic.twitter.com/4wGjpILVTh

— Disclose.tv (@disclosetv) September 27, 2020