Χρυσό μετάλλιο σε αρουραίο για τη συμβολή του στην ανίχνευση ναρκών (pics & vid)

Ο αρουραίος Μαγκάβα είναι ένας πραγματικός ήρωας, αφού εντοπίζει νάρκες ξηράς στην Καμπότζη και έχει βρει δεκάδες εκρηκτικούς μηχανισμούς. Για αυτό και βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο. Είναι ο πρώτος αρουραίος που βραβεύτηκε ποτέ.

Ο Μαγκάβα (Magawa) ανήκει στο είδος των γιγάντιων αρουραίων χάμστερ της Γκάμπια. Έχει μήκος 70 εκατοστά με την ουρά του και ζυγίζει 1,2 κιλά. Είναι, όμως, αρκετά ελαφρύς, ώστε να μην πυροδοτεί τις νάρκες εάν βρεθούν στον δρόμο του. Και αυτή είναι ακριβώς η δουλειά του: Να εντοπίζει νάρκες στην Καμπότζη, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τους ανθρώπους της χώρας αυτής.

Το ρεκόρ του είναι εντυπωσιακό. Το επτάχρονο ζώο έχει εντοπίσει 39 νάρκες ξηράς και 28 μη εκραγέντες εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια της... καριέρας του.

Κατάγεται από την Τανζανία και εκπαιδεύτηκε του από τη βελγική ΜΚΟ Apopo, ειδική στην εκπαίδευση αρουραίων να εντοπίζουν νάρκες από τη δεκαετία του 1990. Χρειάζεται ένας ολόκληρος χρόνος εκπαίδευσης πριν τα ζώα... αποφοιτήσουν.

Magawa the landmine detection rat given gold medal for bravery https://t.co/zAez8fJX5m

Τώρα απονεμήθηκε στον Μαγκάβα το περίφημο χρυσό μετάλλιο της βρετανικής ΜΚΟ People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA) για τη «συμβολή του στον εντοπισμό ναρκών και την σωτηρία ζωών στην Καμπότζη», κατά το σκεπτικό.

The giant African pouched rat, named Magawa, has discovered 39 landmines and 28 items of unexploded ordnance in Cambodia https://t.co/1aYqTQf5kk

— SkyNews (@SkyNews) September 25, 2020