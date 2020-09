Επίθεση με χατζάρα κοντά στα πρώην γραφεία του Charlie Hebdo

Μνήμες από την εφιαλτική επίθεση της 7ης Ιανουαρίου του 2015 στο Charlie Hebdo στην οποία έχασαν την ζωή τους 12 άνθρωποι, ξύπνησαν την Παρασκευή.

Δύο άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση με χατζάρα σε περιοχή κοντά στα πρώην γραφεία του περιοδικού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 4 ανθρώπων.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή τους.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, καθώς έχει βρεθεί και ένα ύποπτο αντικείμενο.

BREAKING: Terror Attack in France

Machete attack near the former Charlie Hebdo premises

3 injured police declare an emergency -

Media reporting a “Pakistani or North African type” individual wearing a black sleeveless jacket, black bottoms & red shoes is on the run pic.twitter.com/UIoSfSHGFF

— Amy Mek (@AmyMek) September 25, 2020