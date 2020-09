Αγρότης ανακάλυψε τεράστιο μαλλιαρό πρόβατο που έγινε «άγριο» και δεν είχε κουρευτεί για πέντε χρόνια (pics)

Στη Νέα Ζηλανδία έχουν πάθει την πλάκα τους με ένα πραγματικά τεράστιο και μαλλιαρό πρόβατο, το οποίο εντόπισε ένας αγρότης σε δασική έκταση κοντά στον σταθμό Wairakaia, στο Βόρειο Νησί της χώρας.

Το... αφράτο πρόβατο, δε, όπως λέει ο αγρότης, ονόματι Rob Faulkner, που κουρεύει, μάλιστα, πρόβατα, έχει να κουρευτεί πέντε ολόκληρα χρόνια! Εξ ου και η αφάνα.

BIG sheep news! A new large and in charge sheep has been found after five years of avoiding being sheared. https://t.co/idZzBdKocj — Haleigh Hoffman (@HaleighHoffman) September 24, 2020

Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο θα ζυγίζει -όταν το κουρέψουν- το μαλλί του προβάτου, το οποίο ονομάστηκε, μάλιστα, Shrek 2.

Ο Shrek, να σημειώσουμε (όχι, δεν έχει καμία σχέση με το αγαπημένο τέρας από τις ταινίες), ήταν ένα πρόβατο που είχε γίνει διάσημο το 2004, όταν βρέθηκε στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, με μαλλί 27 κιλών πάνω του!

This is Shrek, the renegade sheep that escaped and avoided shearing for 6 years pic.twitter.com/Rtfnw7OKNi — Nature Lovers (@natureslover_s) August 28, 2018

Shrek (sheep) (1994 – 2011)

He was a sheep in New Zealand,who gained international fame in 2004,after escaping his enclosure & evading shearers for six years by hiding in caves.He became a national icon,taken to parliament to meet NZ Prime Minister,to celebrate his 10th birthday. pic.twitter.com/MPQg5sp9C0 — Salma Zainab (@SalmaZainab15) April 4, 2020

