Έλαβε καρτ ποστάλ που είχε ταχυδρομηθεί το 1920! (pics)

Την πλάκα της ζωής της έπαθε μια γυναίκα στο Μίσιγκαν.

Η Μπρίτανι Κις, ενώ τσέκαρε την αλληλογραφία της, ανακάλυψε κάπου ανάμεσα στα γράμματα και τους λογαριασμούς μια καρτ ποστάλ που είχε ταχυδρομηθεί πριν από 100 χρόνια!

Στην αρχή δεν έδωσε μεγάλη σημασία, καθώς ήταν απασχολημένη με τα παιδιά της. Παραξενεύτηκε, όπως είπε στο CNN, γιατί σήμερα κανένας δεν στέλνει πια καρτ ποστάλ.

Αργότερα, όμως, παρατήρησε ότι η ταχυδρομική σφραγίδα έφερε την ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 1920!

BE SURE TO VOTE BY MAIL!

Η διεύθυνση του παραλήπτη ήταν πράγματι η δική της, αλλά απευθυνόταν σε κάποιον Ρόι ΜακΚουίν. Η κάρτα, που έχει σκίτσο με θέμα το Χάλοουιν, ανέφερε: «Αγαπητά ξαδέλφια, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε αρκετά καλά, αλλά η μητέρα έχει πρόβλημα στα γόνατα. Κάνει τρομερό κρύο εδώ. Μόλις τελείωσα το μάθημα ιστορίας και σύντομα θα πέσω στο κρεβάτι. Ο πατέρας ξυρίζεται και η μητέρα μου λέει τη διεύθυνσή σας. Πρέπει να πω καληνύχτα. Ελπίζω ο παππούς και η γιαγιά να είναι καλά, μην ξεχάσετε να μας γράψετε».

Εκπρόσωπος της ταχυδρομικής υπηρεσίας των ΗΠΑ εξήγησε ότι στις περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις πρόκειται για αλληλογραφία που χάθηκε στο σύστημα και εντοπίστηκε με καθυστέρηση. «Συνήθως ανακαλύπτουμε ότι πρόκειται για παλιά γράμματα και καρτ ποστάλ -που κάποιες φορές έχουν αγοραστεί σε παζάρια, παλαιοπωλεία, ή ακόμη και διαδικτυακά- τα οποία επανεισάγονται στο σύστημά μας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αν υπάρχει διεύθυνση και γραμματόσημο, το γράμμα ή η κάρτα παραδίδεται», είπε.

Η Κις, ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει η κάρτα στον πραγματικό παραλήπτη ή έστω κάποιον συγγενή του. Η 30χρονη δημοσίευσε σε σελίδα στο Facebook την καρτ ποστάλ, με την ελπίδα να βρει συγγενείς του παραλήπτη ή του αποστολέα, ή κάποιον που να γνωρίζει τις δύο οικογένειες. «Έχω δύο υπέροχες κυρίες που με βοηθούν, ελέγχοντας το γενεαλογικό δέντρο τους», δήλωσε στο CNN.

Postcard Dated 1920 Is Delivered a Century Later in Michigan: 'That's a Little Too Slow' https://t.co/EawZlBy5Em via @Yahoo

— Alan Bennington (@InfoBoxed) September 10, 2020