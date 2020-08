Οδηγός Tesla το έβαλε στον «αυτόματο» για να δει ταινία και τράκαρε με περιπολικό (pic)

νας οδηγός τράκαρε με αυτοκίνητο της αστυνομίας, όταν έβαλε το Tesla του στον «αυτόματο πιλότο» για να δει ταινία στο κινητό του.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ της βόρειας Καρολίνα ο οδηγός παραδέχτηκε στους αξιωματικούς ότι είχε ενεργοποιήσει την τεχνολογία Autopilot στο μοντέλο του S και παρακολουθούσε μια ταινία στο τηλέφωνό του τη στιγμή της συντριβής.

Το περιπολικό είχε κάνει στην άκρη για να βοηθήσει σε ένα άλλο ατύχημα που είχε συμβεί λίγο πριν την σύγκρουση, αναφέρει το skynews.

A Tesla driver crashed into a police car after allegedly watching a film while his vehicle was on autopilot https://t.co/z43VZUVgGt

— SkyNews (@SkyNews) August 29, 2020