Ψυχίατρος τρελάθηκε: Έγινε για 15 λεπτά δισεκατομμυριούχος από λάθος της τράπεζας (pic)

Τα 15 ωραιότερα λεπτά της ζωής του έζησε ο Μπλέιζ Αγκίρε, ένας ψυχίατρος στη Μασαχουσέτη και πελάτης της αμερικανικής τράπεζας Bank of America.

Ο Αγκίρε μπήκε από την εφαρμογή στο κινητό του στον τραπεζικό του λογαριασμό, και έπαθε την πλάκα του, καθώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 2,07 δισ. ευρώ, αλλά για μόλις 15 λεπτά...

Όπως είπε στο Bloomberg, δεν αντέδρασε αμέσως, μιας και νόμιζε ότι η τράπεζα γρήγορα θα καταλάβαινε το λάθος της.

Τελικά, όμως, χρειάστηκε να επικοινωνήσει ο ίδιος με την Bank of America, για να μάθει περισσότερα για το υπέρογκο χρηματικό ποσό που βρήκε στον τραπεζικό λογαριασμό του.

«Ήταν, απλά, ένα λάθος καταχώρισης, τίποτα περισσότερο», του απάντησε η αμερικανική τράπεζα, μέσω του εκπροσώπου της, Μπιλ Χάλντιν, που πρόσθεσε ότι το λάθος έχει ήδη διορθωθεί.

«Δεκαπέντε λεπτά απίστευτου πλούτου», αστειεύτηκε στο Twitter, ο -για ένα τέταρτο- μεγιστάνας ψυχίατρος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτόν τον μήνα.

Και άλλοι πελάτες έχουν εντοπίσει τέτοια λάθη στους λογαριασμούς τους, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην εφαρμογή για κινητά. Μόνο που στις περιπτώσεις τους τα ποσά που εμφανίστηκαν ήταν μηδενικά.

https://t.co/3k6YPYhTRj My fifteen minutes of insane wealth! Sorry followers can’t share

— Blaise Aguirre (@blaisemd) August 21, 2020