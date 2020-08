Ποδοσφαιρική ομάδα έσωσε γυναίκα που κρεμόταν στην άκρη του γκρεμού (vid)

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Dixie State University βρισκόταν στο ετήσιο ταξίδι της στο Sugarloaf, στο St. George της Γιούτα, όταν ένας πανικόβλητος άνδρας ζήτησε απεγνωσμένα τη βοήθειά τους.

H σύντροφός του είχε παγιδευτεί στην άκρη του γκρεμού για 45 λεπτά αφού τα μαλλιά της πιάστηκαν στα σχοινιά της και δεν μπορούσε να ανέβει.

Οι νεαροί παίκτες της ομάδας χρησιμοποίησαν ένα σύστημα σχοινιών για να την τραβήξουν πίσω στον βράχο, γνωστό ως «Dixie Rock».

Μιλώντας στο ABC 4, ο προπονητής Paul Peterson είπε: «Ήμασταν αρκετοί ώστε να βοηθήσουμε».

Looking like a team, working like a team, building as a team. Dixie State Football is building something special in beautiful Saint George Utah. We can’t control the virus but we will not let the virus control us. Great full for the steps Dixie State is taking to keep us safe. https://t.co/Kp8RX293rO

— Coach Hebron (Loni) Fangupo (@LoniFangupo) August 14, 2020