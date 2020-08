Άνδρας πήδηξε πάνω σε καρχαρία για να σώσει τη γυναίκα του... και τα κατάφερε

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι η Σαντέλ Ντόιλ, 35 ετών, δέχτηκε επίθεση από έναν καρχαρία μήκους 2-3 μέτρων, ενώ έκανε σερφ στη Σέλι Μπιτς. Το μεγάλο σαρκοβόρο την τραυμάτισε σοβαρά στο δεξί πόδι.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης NSW Στίβεν Πιρς, ο σύζυγος της Ντόιλ δεν δίστασε ούτε λεπτό: Πήδηξε από τη δική του σανίδα του σερφ πάνω στον καρχαρία. «Αυτός ο τύπος έκανε κουπί, πήδηξε από τη σανίδα του πάνω στον καρχαρία και τον χτύπησε για να την αφήσει. Μετά, τη βοήθησε να βγει στην ακτή. Εντελώς τρελό, πραγματικά ηρωικό», είπε.

Η εφημερίδα, που δεν κατονομάζει τον ηρωικό σύζυγο, ανέφερε ότι η Ντόιλ δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από περαστικούς και τραυματιοφορείς, που κατόπιν την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή της είναι σταθερή.

Η παραλίες στο Πορτ Μακουόρι έκλεισαν μετά το επεισόδιο αυτό. Η NSW παρακολουθεί την περιοχή για να εντοπίσει τον καρχαρία.

A female surfer has been released from the jaws of a shark after her companion punched it during an attack on the NSW Mid North Coast | @AngusGthompson https://t.co/v6Jh0aOM5s

— The Sydney Morning Herald (@smh) August 15, 2020