Παγκόσμιο ρεκόρ για μεγάλο λευκό καρχαρία που πήδηξε 4,5 μέτρα έξω από το νερό (pic)

Μια εκπληκτική φωτογραφία έδωσε στη δημοσιότητα ο επιστήμονας Κρις Φάλοους, στην οποία εμφανίζεται ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας να βγαίνει περίπου 4,5 μέτρα έξω από το νερό -με έναν μεζέ στο στόμα του!

Ο επιστήμονας βρισκόταν μαζί με έναν συνάδελφό του κοντά στο νησί Seal της Νοτίου Αφρικής, προκειμένου να καταγράψουν τη δραστηριότητα των καρχαριών για τη σειρά ντοκιμαντέρ ''Air Jaws'' του Discovery Channel.

Κάποια στιγμή, λοιπόν, είδαν τον καρχαρία να ετοιμάζεται για... ανάδυση και ξεκίνησαν να τραβάνε φωτογραφίες. Ξαφνικά ο μεγάλος λευκός καρχαρίας πήδηξε 4,5 μέτρα έξω από το νερό, σημειώνοντας ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ.

«Λένε ότι μία φωτογραφία αξίζει χίλιες λέξεις. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία αξίζει χιλιάδες... αναδύσεις», ανέφερε αρχικά ο Φάλοους και συνέχισε: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο ψηλά βγήκε. Ήταν απλά εξαιρετική. Μια φωτογραφία των ονείρων σου».

