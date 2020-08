Άγριο ξύλο σε αγώνα του επαγγελματικού μπέιζμπολ μεταξύ παικτών (vids)

Άναψαν τα αίματα σε αγώνα επαγγελματικού μπέιζμπολ στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια οι παίκτες των δυο ομάδων.

Συγκεκριμένα, στην διάρκεια του έβδομου inning, μεταξύ των Χιούστον Αστρος και τον Οκλαντ Αθλήτικς, ο πίτσερ των Αστρος σημάδεψε στην πλάτη με το μπαλάκι τον αντίπαλό του.

There was a brawl in the Astros-A’s game! pic.twitter.com/PdjSdyyVDL

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 9, 2020