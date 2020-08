Φωτογράφισαν εξαιρετικά σπάνια λευκή καμηλοπάρδαλη, την τελευταία πιθανότατα στον πλανήτη (pic & vid)

Αυτό το εκπληκτικό πλάσμα φωτογραφήθηκε στις 30 Ιουνίου έξω από το Ishaqbini Hirola Conservancy στην κομητεία Garissa της αφρικανικής χώρας.

Η λευκή καμηλοπάρδαλη πάσχει από μια γενετική πάθηση που λέγεται λευκισμός.

Η συγκεκριμένη ενδέχεται να είναι η τελευταία στον πλανήτη, αφού πριν λίγο καιρό, τον Μάρτιο, κυνηγοί σκότωσαν μια μητέρα και το παιδί της, που είχαν καταγραφεί για πρώτη φορά σε βίντεο το 2017. Αυτός, που φαίνεται στην τωρινή φωτογραφία, πιθανότατα είναι ο πατέρας...

Spotted earlier today outside the Ishaqbini Hirola Conservancy in Ijara County, isn't this an impressive way to end the month? #WildlifeKe pic.twitter.com/xRA5GhySwG

— KWS (@kwskenya) June 30, 2020