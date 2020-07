Ντόναλντ Τραμπ: Ζητάει αναβολή των προεδρικών εκλογών!

Με ποστάρισμά του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει την αναβολή των προεδρικών εκλογών, λέγοντας πως θα είναι οι πιο ανακριβείς και δόλιες εκλογές στην ιστορία!

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολογεί την πρότασή του, ώστε «οι πολίτες να ψηφίσουν σωστά και με ασφάλεια».

Ο Τραμπ, να σημειώσουμε, παραμένει ορκισμένος εχθρός της ψήφου από απόσταση (μέσω ταχυδρομείου), λέγοντας ότι θα οδηγήσει σε απάτες και ανακριβή αποτελέσματα.

Η πρότασή του αυτή έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση ότι το αμερικανικό ΑΕΠ υποχώρησε κατά 32,9% το β' τρίμηνο του έτους -το μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ στη μεταπολεμική ιστορία των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, δε, που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται του Δημοκρατικού αντιπάλου του, Τζο Μπάιντεν...

Είναι πολύ δύσκολο, πάντως, να βρει ο πρόεδρος υποστηρικτές για την αναβολή. Οι αμερικανικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου. Οι ημερομηνίες των αμερικανικών εκλογών καθορίζονται από το Κογκρέσο, ενώ το Σύνταγμα δεν προβλέπει καμία καθυστέρηση στην ορκωμοσία του εκάστοτε προέδρου, που αυτήν τη φορά είναι προγραμματισμένη για το 2021.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020