Ερντογάν: Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας όπως κάναμε με την Αγία Σοφία

«Η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως έκανε και με την Αγία Σοφία. Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως κάναμε με το Μεγάλο Τέμενος της Αγίας Σοφίας, το οποίο άνοιξε ξανά ως τζαμί» είπε χθες ο Ερντογάν και μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, συνεχίζοντας έτσι τις προκλητικές δηλώσεις και πρακτικές του.

Όμως οι φιλοπόλεμες και επεκτατικές του ενέργειες δεν αρκέστηκαν εκεί. Απευθυνόμενος προφανώς στο ακροατήριο που τον ενδιαφέρει, καθώς σημαντικά προβλήματα ταλανίζουν τη χώρα του, όπως η συνεχής υποτίμηση της τουρκικής λίρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, αλλά και την πτώση της δημοτικότητάς του, ο «σουλτάνος», συνέχισε λέγοντας πως: «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε Ιράκ, Συρία και Λιβύη, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη νίκη μας και τη νίκη των συμμάχων μας»!

Προφανώς απέφυγε να κάνει αναφορά στις ψυχές συμπατριωτών του που χάνονται, για να ανεβάσει ο ίδιος το δικό του προφίλ.

#BREAKING 'We will not hesitate to use our sovereign rights as in example of Hagia Sophia Grand Mosque, which we reopened for worship,' says Erdogan

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 30, 2020