3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

Ένα μυστηριώδες διαστρικό αντικείμενο που εντοπίστηκε το καλοκαίρι από το τηλεσκόπιο ATLAS της NASA στη Χιλή έχει τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, πυροδοτώντας συζητήσεις, θεωρίες και –σε ορισμένες περιπτώσεις– σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Ο διάσημος αστροφυσικός του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, δεν δίστασε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το 3I/ATLAS να μην είναι απολύτως «φυσικό», μιλώντας για περίεργες συμπεριφορές που, κατά τον ίδιο, θα μπορούσαν να παραπέμπουν ακόμη και σε τεχνητό αντικείμενο ή εξωγήινο ανιχνευτή. Η NASA, ωστόσο, εμφανίζεται κατηγορηματική: πρόκειται για κομήτη και μάλιστα μόλις τον τρίτο διαστρικό επισκέπτη που έχει παρατηρηθεί ποτέ, μετά τον 1I/ʻOumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019.

