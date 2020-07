Διαδηλωτής στις ΗΠΑ πυροβόλησε κατά λάθος άλλο διαδηλωτή: Σημάδευε ένα τζιπ (pic & vid)

Εκρηκτική είναι για ακόμα μία μέρα η κατάσταση στις ΗΠΑ με τις διαμαρτυρίες για την αστυνομική βία...

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό που έγινε στο Κολοράντο...

Μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών περπατούσε στον αυτοκινητόδρομο I-225, όταν ξαφνικά ένα τζιπ ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και επιχείρησε να περάσει ανάμεσά τους.

Ευτυχώς όλοι πρόλαβαν και άνοιξαν, ωστόσο ένας από τους διαδηλωτές έβγαλε το όπλο που είχε μαζί και επιχείρησε να πυροβολήσει τον οδηγό.

Πέτυχε όμως έναν άλλον διαδηλωτή, ο οποίος νοσηλεύεται με τραύμα στο πόδι.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενός ο άνθρωπος που πυροβόλησε αναζητείται από την αστυνομία.

#APDAlert While the protestors were walking on I-225, a vehicle decided to drive through the crowd. A protestor decided to fire off a weapon, striking at least 1 other protestor. They were transported to the hospital in stable condition.

— Aurora Police Dept. (@AuroraPD) July 26, 2020