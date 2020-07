Μυθικό νοκ άουτ: Η Seniesa Estrada ισοπέδωσε την αντίπαλό της σε 7 δευτερόλεπτα! (vid)

Καμπανάκι.

Μια, δυο, τρεις.

Τέλος.

Απίστευτο και όμως, για τη Seniesa Estrada, αληθινό. Το κακό κορίτσι της παγκόσμιας πυγμαχίας πέτυχε ένα ασύλληπτο ρεκόρ, καθώς έβγαλε νοκ άουτ την αντίπαλό της, Mirands Adkins, σε 7 δευτερόλεπτα!

Η 28χρονη Αμερικανίδα μπήκε σαν... αφηνιασμένος ταύρος στο ρινγκ, αιφνιδιάζοντας απόλυτα την Adkins, η οποία ήταν αδύνατον να αντισταθεί.

Να σημειώσουμε, πάντως, πως αρκετοί, ειδικά στο Twitter, τα έβαλαν με την ομοσπονδία για το «ματσάρισμα» της Mirands Adkins με την Seniesa Estrada, λέγοντας πως ήταν άδικο και ότι δεν είναι του ίδιου επιπέδου.

Όπως και να έχει, με αυτήν τη νίκη, η πρωταθλήτρια έφτασε τις 19, παραμένοντας αήττητη και διατηρεί, πλέον και το ρεκόρ του πιο γρήγορου νοκ άουτ.

Want to see a quick knock out?

Seniesa Estrada is a bad, bad woman. Miranda Adkins didn't stand a chance. #boxing pic.twitter.com/Vr4gQrDMMd

— Lucas Timmons (@lucastimmons) July 25, 2020