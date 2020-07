Η κίνηση με νόημα του Ιμάμη στην Αγιά Σοφιά με το Οθωμανικό ξίφος (vid)

Από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, θα μπορούσε να σταθεί σε πολλά πράγματα που σίγουρα δεν δημιουργούν και καλές εντυπώσεις για την Τουρκία.

Το πρώτο είχε να κάνει με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εκτός από την φαεινή ιδέα για αυτή την αλλαγή, ξεκίνησε ο ίδιος την τελετή, διαβάζοντας στίχους από το κοράνι.

Υπήρχε όμως και κάτι άλλο όμως που το εξήγησε ο εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, με ένα ποστάρισμά του στο Twitter.

Αυτό λοιπόν είχε να κάνει με το Οθωμανικό ξίφος που κρατούσε στα χέρια του ο ανώτατος Ιμάμης, Ερμπάς, ο οποίος στο κήρυγμά του είπε μεταξύ άλλων πως «η λαχτάρα του εθνους μας που είχε γίνει βαθιά πληγή τελειώνει», οτι «οι πόρτες του τζαμιου της Αγιάς Σοφιάς οπως και στα άλλα τζαμιά της χώρας θα είναι ανοιχτές για όλους τους υπηρέτες του Αλλάχ» και πως «όσοι αγγίζουν τα θεμελιώδη αγαθά και τις αξίες είναι καταραμένοι».

Ανεβάζοντας λοιπόν το σχετικό video από τη στιγμή που ανεβαίνει στον άμβωνα, εξηγεί πως το ξίφος αυτό συμβολίζει την εκπλήρωση ενός από τα πολλά νεοοθωμανικά όνειρα που έχει ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Και λέμε πολλά γιατί όλοι γνωρίζουν οτι οι βλέψεις δεν περιορίζονται στην Αγια Σοφιά και μόνο...

Symbolism matters: #Turkey gov't top Imam uses Ottoman sword to climb up the staircase of Minbar (pulpit) before delivering a sermon for Friday prayer in #HagiaSophia where entire Turkish leadership is present.

Sword represents the conquest for #Erdogan's neo-Ottoman dreams. pic.twitter.com/yh3qMd8cL2

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 24, 2020