Ένα ζευγάρι από το Derbyshire κατάφερε να ονομάσει τον γιο του Lucifer (Εωσφόρο), παρά την αντίθεση του δικαστηρίου που υποστήριζε ότι είναι η άλλη ονομασία για τον διάβολο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστής στο Derbyshire είπε στον Dan και τον Mandy Sheldon ότι ο μικρός γιος τους «δεν θα πετύχαινε στη ζωή» με όνομα όπως ο Lucifer, οπότε υπέβαλαν επίσημη καταγγελία και τώρα κατάφεραν να καταχωρήσουν το όνομα.

Ισχυρίζονται ότι δεν είναι καθόλου θρησκευτικό και ότι το όνομα είναι μια αναφορά στην ελληνική έννοια του ονόματος «φως» ή «πρωί».

Ο 37χρονος Νταν και η 32χρονη σύζυγός του πήγαν στο μητρώο του Τσέστερφιλντ κοντά στο σπίτι τους για να εγγραφούν μόλις άνοιξε ξανά μετά το lockdown.

Couple win battle to name son Lucifer after registrar tried to bar them because it is another name for the devilhttps://t.co/8e8C7W1VBp pic.twitter.com/y6ErDFtXeE

— The Scottish Sun (@ScottishSun) July 22, 2020