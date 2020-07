Εκκλησία καλεί τους ενορίτες της: «Ελάτε μαζί μας και μολυνθείτε από την Αγία Κορόνα του Θεού» (pics)

Και ενώ ειδικά στη Φλόριντα η κατάσταση με τον κορονοϊό είναι τραγική, μια εκκλησία έχει προκαλέσει σάλο, καθώς καλεί τους ενορίτες της να έρθουν και να «μολυνθούν από την ιερή κορώνα του Θεού»!

Πρόκειται για την Πρεσβυτεριανή Εκκλησία του Γουέστμινστερ, στο Μίλτον.

Όπως λέει κάτοικος της περιοχής, ο Caleb McGrew, η πρώτη του αντίδραση ήταν ότι μάλλον κάτι διάβασε λάθος. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα ήταν κανείς τόσο ηλίθιος, για να πάει εκεί πέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας, δε, στον τοπικό ειδησεογραφικό σταθμό WEAR-TV, μια μητέρα, που ζει επίσης στην περιοχή, είπε ότι όποιος απευθύνει αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να ντρέπεται. «Δεν νομίζω ότι πραγματικά καταλαβαίνουν πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από αυτό. Πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό τους».

Ωστόσο, ο διάκονος Bruce Schenck είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι το όλο θέμα ήταν μια παρανόηση και ότι η εκκλησία δεν καλούσε πραγματικά τους ανθρώπους να έρθουν και να μολυνθούν. Εξήγησε: «Σκέφτηκα πως θα καταλάβαιναν ότι, παρόλο που λέει κορώνα και μόλυνση, η ιδέα μου ήταν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έρθουν και να μολυνθούν με την αγάπη του Ιησού»...

