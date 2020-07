Βρετανικό πυρηνικό υποβρύχιο παραλίγο να συγκρουστεί με επιβατηγό πλοίο (pics)

Ένα βρετανικό πυρηνικό υποβρύχιο λίγο έλειψε να συγκρουστεί με επιβατηγό πλοίο, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 200 επιβάτες, αφού ο διοικητής του έλαβε «ανακριβείς πληροφορίες», σύμφωνα με έρευνα!

Μια έκθεση, που διεξήχθη από το Θαλάσσιο Τμήμα Διερεύνησης Ατυχημάτων (MAIB) -και δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη, 9 Ιουλίου- διαπίστωσε ότι τα δύο σκάφη ήρθαν σε απόσταση 50-100 μέτρων μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του συμβάντος, στις 6 Νοεμβρίου 2018. Η έρευνα αποκάλυψε, δε, ότι ήταν η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια που ένα υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού έφτασε μια ανάσα από μια καταστροφική σύγκρουση με άλλο σκάφος.

Το πλοίο Stena Superfast V11 ταξίδευε από το Μπέλφαστ προς το Cairnryan στη Σκωτία, όταν ο καπετάνιος του αναγκάστηκε να αλλάξει άμεσα την πορεία του, για να σώσει τους 215 επιβάτες και το πλήρωμα των 67 ανθρώπων -έχοντας εντοπίσει το περισκόπιο του υποβρυχίου μόλις 250 μέτρα μπροστά.

British nuclear submarine in ‘near miss’ with packed ferry after officer spots periscope https://t.co/aTlI9tQD5A — The Independent (@Independent) July 16, 2020

Ο διετής έλεγχος διαπίστωσε ότι το υποβρύχιο είχε υπολογίσει εσφαλμένα ότι ήταν 1 χιλιόμετρο μακριά, όταν το πλοίο έκανε την απότομη στροφή, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η έκθεση ανέφερε, επίσης, ότι η ομάδα ελέγχου του υποβρυχίου του Βασιλικού Ναυτικού «υπερεκτίμησε την εμβέλεια του φέρι και υποτίμησε την ταχύτητά του». Τονίζει, μάλιστα, ότι ο διοικητής και ο αξιωματικός του έλαβαν «κρίσιμες για την ασφάλεια αποφάσεις», που «βασίζονταν σε ανακριβείς πληροφορίες».

Το υποβρύχιο -το οποίο εδρεύει στο Faslane της Σκωτίας- είναι μέλος του πυρηνικού στόλου της Βρετανίας, αν και δεν έχει αποκαλυφθεί αν ήταν ένα από τα τέσσερα που μεταφέρουν πυρηνικούς πυραύλους.

British nuclear submarine nearly ploughed into a passenger ferry carrying hundreds of people https://t.co/cvtJS615PA — The Sun (@TheSun) July 16, 2020