Ένας 19χρονος οδηγούσε χωρίς λάστιχο στη μια ρόδα επειδή δεν ήξερε να το αλλάξει (pic)

Ένας 19χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς λάστιχο στην μια ρόδα.

Μάλιστα όταν τον σταμάτησε η αστυνομία είπε πως δεν ήξερε να το αλλάζει και κατηγόρησε την κοινωνία που δεν του είχε μάθει πως να το κάνει.

Η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter ανέφερε το περιστατικό.

A 19-year-old drove a car without a front left tyre because he didn't know how to change a punctured tyre, and blames society for not teaching him how to change one. He was breath tested and returned a reading of 0.162. → https://t.co/xFgeUJyFMR pic.twitter.com/qjDPG78FHR

