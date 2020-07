Η στιγμή που ο προφυλακτήρας ενός ολοκαίνουριου Tesla φεύγει ενώ είναι στον δρόμο (pics & vid)

Ο ιδιοκτήτης ενός Tesla 3 μοιράστηκε ένα βίντεο που δείχνει τον προφυλακτήρα να φεύγει από το αυτοκίνητό του καθώς οδηγεί και πέφτει σε μια λακκούβα.

Ο Logan Derouanna, ισχυρίζεται ότι αρχικά του είπε η εταιρεία ότι ήταν «πράξη του Θεού».

Μοιράστηκε το βίντεο και τις φωτογραφίες του «ολοκαίνουργιου» οχήματός του στο Twitter.

I was driving 10-15MPH getting ready to make a right turn when my back bumper decided to fly off. Tesla is refusing to cover it and told me it was “An Act Of God”. I don’t think a brand new car is supposed to fall apart in the rain... @elonmusk @Tesla @TeslaMotorsClub pic.twitter.com/RiOCKIoqgp

— Logan (@loganjamal815) July 10, 2020