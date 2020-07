Σε χάρτινα μπουκάλια το Johnnie Walker από το 2021 (pic)

Από τις αρχές του 2021, το γνωστό μπουκάλι θα αποτελεί παρελθόν, καθώς το ουίσκι θα διατίθεται σε χάρτινα μπουκάλια που δεν θα περιέχουν ίχνος πλαστικού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία παραγωγής του, Diageo Plc, ο μεγαλύτερος στον κόσμο παρασκευαστής οινοπνευματωδών, όπως της μπύρας Guinness και του τζιν Tanqueray.

Η Diageo Plc επιταχύνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει τη ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα, καθώς οι εταιρείες παρασκευής καταναλωτικών προϊόντων βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση για να μειώσουν το ποσοστό του πλαστικού που χρησιμοποιούν για την συσκευασία τροφίμων και άλλων ειδών νοικοκυριού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, η νέα συσκευασία -που αναπτύχθηκε από τη νέα εταιρεία Pulpex Ltd- θα είναι κατασκευασμένη από ξυλοπολτό που ανταποκρίνεται στα διατροφικά πρότυπα και είναι πλήρως ανακυκλώσιμος.

@johnniewalker_ in a paper bottle? Read all about it at https://t.co/Ro6uBkGFmo pic.twitter.com/EkgLIfYXDh

— Scottish Field (@ScottishField) July 13, 2020