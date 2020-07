Επιβάτες σε πτήση άνοιξαν τις ομπρέλες επειδή άρχισε να «βρέχει»

Τρόμαξαν οι επιβάτες σε πτήση στη Ρωσία αφού δεν περίμεναν ότι θα έχουν μια… βροχερή πτήση μέσα στο αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο φαίνονται οι επιβάτες να έχουν ανοίξει ομπρέλες μέσα στο αεροσκάφος αφού έπεφτε νερό μέσα στην καμπίνα.

Το βίντεο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια πτήσης μεταξύ Khabarovsk στα ανατολικά της χώρας και του Σότσι στα δυτικά, όπως αναφέρει το LADbible.

Μιλώντας για το περίεργο επεισόδιο, ένας επιβάτης είπε: «Πετάγαμε στον ήλιο, αλλά ξαφνικά άρχισε να βρέχει στο αεροπλάνο».

