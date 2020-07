Υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ αγόρασε τυχερό δελτίο με σχεδόν 6 ευρώ και κέρδισε 1 εκατομμύριο! (pic)

Ένας εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ κέρδισε ένα εκατομμύριο αλλά δήλωσε πως θα συνεχίσει να δουλεύει.

Συγκεκριμένα, ο Shawn Keeley, 26 ετών, πλήρωσε 5 λίρες (σχεδόν 6 ευρώ) για ένα δελτίο και κέρδισε 1.000.000 δηλώνοντας ότι το τσέκαρε συνεχώς μέχρι να το πιστέψει.

Το συζήτησε ακόμη και με την οικογένεια και τους φίλους του προτού το αποδεχτεί ότι ήταν πραγματικό, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται στη δουλειά του ως διευθυντής του Eurospar στο Dungiven, County Derry.

